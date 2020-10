MINISTERE DE LA POSTE ET TELECOMMUNICATIONS : Une formation pour lutter contre les Fake News

La formation, qui a été supervisée par des experts internationaux expérimentés dans le domaine des techniques d’investigation sur la validité de l’information sur Internet, a vu la participation du premier groupe de journalistes, qui comprenait des journalistes de diverses médias, présents au niveau du siège d’Algérie Télécom et par visioconférence de différentes parties du pays. D’autres groupes bénéficieront à l’avenir de formations similaires. Lors d’un discours à l’occasion de l’ouverture de la session de formation, M. Ibrahim Boumzar a annoncé qu’en coopération avec la société mondiale « Google », pour la première fois, une formation sans précédent avait été organisée au niveau régional, centrée sur plusieurs aspects critiques liés à l’acquisition par les journalistes des compétences pour détecter les fausses nouvelles. À cette occasion, le ministre a également appelé les médias à jouer son rôle d’éclaircissement de l’opinion publique en adhérant au devoir d’enquêter sur la véracité et la crédibilité de l’information, notamment au milieu des changements rapides que les technologies numériques ont imposés en termes de multiplicité des sources d’information, de rapidité et de diffusion instantanée de l’information. De son côté, Ammar Belhimer a apprécié cette initiative, qu’il a jugée d’une grande importance, notamment au vu du nombre croissant de lecteurs sur internet, soulignant que ces sessions de formation entrent dans le cadre des efforts nationaux visant à accompagner la presse classique dans la transition vers la presse numérique.