MINISTERE DE LA JUSTICE : Louh met en garde contre la déstabilisation du pays

En effet, M. Louh a ajouté que l’Algérie a fait un pas en avant, grâce aux acquis importants franchis dans les divers volets de la réforme du secteur de la Justice décidée par le Président de la République. Aujourd’hui, l’Algérie s’apprête à vivre une nouvelle conjoncture dans le respect des lois, a t-il encore précisé. A ce propos, le ministre indique que » des mécanismes de contrôle ont été mis en place pour contrecarrer toute violation des lois, et ce afin, de promouvoir les droits de l’homme et les droits des justiciables. A noter que le principe de l’exception d’inconstitutionnalité est une procédure qui permet à l’une des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu’elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution.