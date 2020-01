La directrice générale de la jeunesse et des sports Samia Benmaghsoula a été limogée ce mercredi 15 janvier 2020, par le ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi, selon des sources concordantes. Samia Benmaghsoula, a également occupé le poste de consultante au sein du même ministère, et avant cela, elle était à la tête de la direction technique des équipes nationales de natation.