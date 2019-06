MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : Fin de fonctions pour Nacer Bouteflika

Abderrahim Bouteflika dit Nacer quitte ses fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement et de la formation professionnelle, après trente sept ans de service dans le secteur. « Nacer Bouteflika a été mis à la retraite à sa demande. Il ne s’agit pas d’un limogeage » selon le chargé de communication du ministère de l’enseignement et de la formation professionnelle, interrogé par TSA Arabi. Depuis la démission de son frère Abdelaziz Bouteflika de son poste de Président de la République, les rumeurs sur la démission de Nacer Bouteflika s’étaient propagées à la vitesse de l’éclair. Cette fois ci, c’est officiel. Ce dernier quitte, ainsi, le secteur dans lequel il a travaillé depuis 1982. L’intérim sera, d’ailleurs, assuré par Mourad Belhedad, directeur des finances et des moyens au ministère, selon la même source.