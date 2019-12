MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : Bensalah nomme un nouveau SG

Le Chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, a nommé Mourad Belhadad au poste de secrétaire général du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Selon Ennahar Online qui rapporte l’information, cette décision a été prise par Bensalah lors de la réunion interministérielle. Le successeur de Nacer Bouteflika a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein dudit ministère dont le poste de Directeur des finances et des moyens, ajoute la même source. Il est à rappeler que Abderrahim Bouteflika dit Nacer (frère de l’ex Président Abdelaziz Bouteflika) a quitté ses fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement et de la formation professionnelle en juin dernier, après trente sept ans de service dans le secteur.