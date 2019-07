MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN) : Livraison de 485 véhicules multifonctions

Pas moins de 485 véhicules multifonctions, types et volumes ont été livrés ce lundi par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). Le Directeur général de la société de distribution et des services après vente (SUV) de la marque Mercedes Benz, Hamoud Tazourti, qui a signé le protocole de livraison a souligné, à cette occasion, que «335 véhicules légers ont été remis à la Direction centrale du matériel du MDN, 115 autres à la Direction générale de la Sûreté nationale, 24 véhicules dont 12 légers d’extinction des feux à la Direction générale de la Protection civile et le reste a été remis aux filiales de Sonatrach et à des clients privés». Le même responsable a également déclaré que «la SUV de véhicules Mercédès Benz prépare l’ouverture d’unités de maintenance, de distribution et de services après-vente par l’exploitation des structures relevant de la SNVI dans les wilayas de Sétif, Oran, Ouargla et Béchar, comme première étape, outre l’agrément de 15 concessionnaires qui assureront la vente de produits et pièces de rechange, des services après-vente à travers le territoire national».