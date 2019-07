MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE : Fin de mission pour 3 généraux-majors

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a signé des décrets mettant fin aux fonctions de haut gradés militaires. Il s’agit de trois généraux- major, un général et un colonel. Précisément, cette mesure concerne le général major Said Boucenna Chef d’État-major de la 2ème Région Militaire, le général major Amar Bouafia, Commandant adjoint de la 3ème RM et le général major Abdelwahab Cherairia, Commandant adjoint de la 4ème RM, ainsi que le général Taher Ferhati, Chef d’État-major de la 4ème RM et le Colonel Chouaib Semahi, Chef d’État-major de la 6ème RM .