MINISTERE DE LA DEFENSE : Chanegriha en visite officielle en Russie

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, a entamé hier, mardi, et jusqu’au 25 juin prochain une visite officielle en Fédération de Russie où il prendra part aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la grande guerre patriotique de 1941-1945, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Sur invitation de Monsieur le Général d’Armée Choïgou Sergueï Koujouguévitch, Ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Monsieur le général-major Chanegriha Saïd, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par Intérim, entame à partir de mardi 23 juin 2020, une visite officielle à Moscou, pour prendre part aux activités officielles de célébration du 75e anniversaire de la victoire à la grande guerre patriotique de 1941-1945", précise le communiqué. Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre l’Armée nationale populaire et les Forces Armées de la Fédération de Russie, sera une opportunité pour les deux parties pour examiner les questions d’intérêt commun, conclut le communiqué du MDN.