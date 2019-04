MINISTERE DE LA CULTURE : La nouvelle ministre perd le soutien de ses oncles !

Le soutien apportée par la famille de l’historien Abdelmadjid Merdaci au pouvoir à travers des tribunes pro-FLN dans la presse et la nomination de la fille de ce dernier, Meriem Merdaci, comme ministre de la Culture, a provoqué l’indignation de ses frères, tous universitaires, qui rejettent dans le fond et dans la forme le système actuel et revendique la mise en place en toute urgence d’une Deuxième République. Effet, les frères Merdaci ont exprimé, dans une déclaration publique leur totale adhésion aux revendications de changement exprimées par des millions d’Algériens et le rejet du système actuelle. « La crise politique ouverte par le long règne (1999-2019) du président Abdelaziz Bouteflika et un cinquième mandat projeté, le large refus du peuple algérien de la continuité d’un système au pouvoir depuis l’aggiornamento politico-militaire de septembre 1962, peuvent être assimilés à une mutation essentielle dans l’histoire de la Nation algérienne», ont-ils écrit.