MINISTERE DE LA CULTURE : Hassane Rabehi nouveau ministre par intérim

Le chef de l’État par intérim Abdelkader Bensalah a chargé, ce dimanche 25 août 2019, le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement Hassane Rabehi d’assurer l’intérim à la tête du ministère de la Culture en remplacement de Meriem Merdaci, a annoncé la télévision publique. Hassane Rabehi cumulera ainsi deux portefeuilles ministériels au sein du gouvernement Bedoui ; celui de la Culture et celui de la Communication. Il devrait rester à la tête du ministère anciennement dirigé par Meriem Merdaci jusqu’à la désignation d’un remplaçant. Pour rappel, l’ex-ministre de la Culture Meriem Merdaci a présenté samedi 24 août, sa démission au Chef de l’État Abdelkader Bensalah, qui l’a acceptée. La démission de Meriem Merdaci est intervenue deux jours seulement après la tragique bousculade qui s’est produite dans la soirée du jeudi, en marge du grand concert du chanteur algérien Soolking. Cet incident a fait 5 morts et plus d’une centaine de blessés.