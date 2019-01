MINISTERE DE L’INTERIEUR : Vers une Epic pour gérer les écoles primaires

Face à la situation catastrophique qui perdure dans un grand nombre d’écoles primaires, comme le manque de chauffage en période hivernale, l’absence d’hygiène, les repas froids en hiver, le manque de transport scolaire, obligeant les enfants à effectuer des trajets parfois de plusieurs kilomètres, ou encore l’insécurité dans certaines écoles, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a créé un Office national des œuvres scolaires (Onos). Cet organisme aura pour tâche de prendre en charge la gestion des écoles primaires et ce, à la place des APC. “L’office se chargera des cantines, du transport scolaire, du chauffage et de l’eau potable, de la santé scolaire, de l’hygiène, des pratiques sportives…, bref, de toutes les missions de l’école, à part le côté pédagogique toujours assuré par le ministère de l’Éducation”, confie un membre de la commission ministérielle dépêchée à Oran par le département de l’Intérieur. Les membres de ladite commission, qui se trouve à Oran depuis plusieurs jours pour y rencontrer les autorités communales et les associations de parents d’élèves, doivent poursuivre, durant la semaine, leur travail et leurs prises de contact, afin d’enrichir le projet et le programme futur de l’Onos, a appris le quotidien Liberté auprès de membres de la commission.