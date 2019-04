MINISTERE DE L’INTERIEUR : Dix huit nouveaux partis politiques agréés

Le Ministère de l’Intérieur avait annoncé la facilitation des procédures d’autorisation de nouveaux partis politiques. Ainsi, dix huit partis politiques devraient voir le jour prochainement après avoir reçu le feu vert du Ministère de l’Intérieur. « 18 partis politiques ont été autorisés à tenir leur congrès constitutifs » lit-on, d’ailleurs, dans un communiqué du ministère. Après l’éclatement du mouvement populaire du 22 février, une batterie de mesures a été décidée pour une ouverture du champ politique aux nouveaux partis et aux associations. La scène politique devrait, donc, voir l’arrivée de nouvelles formations politiques. En ce qui concerne les associations, on dénombre la délivrance de 27 récépissés d’inscription pour des associations nationales et inter-wilayas, l’inscription de 380 associations locales (communales et wilayales), l’inscription de 130 associations religieuses des mosquées.