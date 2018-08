MINISTERE DE L’INTERIEUR : D’énormes moyens mobilisés pour la rentrée scolaire

Présidant une réunion de coordination avec les cadres du ministère, pour s’enquérir des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, M. Bedoui a indiqué que «la commission intersectorielle en charge de la préparation de la rentrée sociale a mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines pour relever le défi de la réhabilitation des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire», et ce, pour donner à l’école algérienne «la place qui lui sied». Le ministre de l'Intérieur qui a relevé nombre d’insuffisances portant notamment sur le manque d’employés chargés de l’hygiène dans les écoles, de lignes de transport scolaire et d'équipements des cantines, a affirmé que le décret exécutif relatif aux délégations de service public «qui sera promulgué prochainement» aura «des effets positifs sur ce volet» et impulsera «une nouvelle dynamique à la coopération entre opérateurs publics et privés». A signaler que plusieurs mesures ont été prises en prévision de la prochaine rentrée scolaire dont la mobilisation de 84.000 postes budgétaires pour assurer une bonne gestion des écoles primaires, dont 45.000 postes au profit des diplômés des centres de formation professionnelle (restauration, transports et maintenance) outre un quota supplémentaire au profit des wilayas su sud et des nouvelles wilayas déléguées. Aussi, 27 milliards de dinars ont été consacrés pour l'achat de 3.500 bus de transport scolaire en faveur de toutes les communes du pays dont 600 bus seront disponibles septembre prochain, outre le dégel de 15 milliards de dinars destinés à la surveillances et à la maintenance des écoles primaires (50% de ce montant seront destinés à équiper les établissement en chauffage et climatiseurs).Outre les 26 milliards DA consacrée pour la gestion des cantines, une autre enveloppe a été réservée pour le soutien de la transition énergétique en vue d'équiper les écoles pilotes, à travers les 48 wilayas, par des équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables. Il a été procédé, également, au dégel de 1.540 projets relevant du secteur de l'Education nationale dont la réalisation et la réhabilitation des primaires et des cantines à travers tout le territoire national.