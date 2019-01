MINISTERE DE L’INTERIEUR : Conférence nationale sur le phénomène ‘’Harga‘’

Le phénomène de la « Harga » vient de faire bouger le gouvernement qui a décidé encore une fois d’organiser une conférence nationale, afin de trouver une solution et les ingrédients pour lutter contre l’émigration clandestine, ce mal qui entache le pays et les familles algériennes en souffrances. Notons, que le ministère des affaires religieuses avait également contribué à cette campagne de sensibilisation sur la Harga, en consacrant en décembre 2018, les prêches du vendredi, à travers les mosquées du pays, au phénomène de l’émigration illégale et aux fléaux qui secouent la société. En ce sens, les imams à leur tour ont répondu à l’appel de leur tutelle pour alerter les jeunes sur les dangers de la Harga. La semaine dernière, le Centre culturel islamique d’Alger en collaboration avec le réseau algérien des droits de l’homme et le mouvement associatif ont organisé, au siège du CCI, une journée d’information et de sensibilisation sur le phénomène en question, où les intervenants ont mis en évidence la démission de certains parents, appelant à un «accompagnement social» des jeunes, à travers l’ouverture de bureaux d’information pour les «guider» et les «orienter» en vue de les intégrer dans la société. Dans le même contexte, l’association Ness El-Kheir, a annoncé le lancement d’une caravane qui sillonnera 12 wilayas du littoral, qui vise à inciter nos jeunes à «réussir chez eux», sans être obligé à vivre avec de faux espoirs qui ne mènent que vers le danger et la mort. Ainsi tous les pouvoirs publics, société civile et parents appellent à lutter contre la Harga , et incitent les jeunes à vivre dans leur pays en paix.