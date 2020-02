MINISTERE DE L’INDUSTRIE : Nomination d’un nouveau SG

Le Ministère de l’Industrie et des Mines a révélé aujourd’hui, lundi 24 février 2020, sur sa page Facebook officielle qu’un nouveau secrétaire général a été nommé. Il s’agit de M. Mohamed Bouchema, selon la même source. Il est à rappeler qu’en novembre dernier, l’ex ministre de l’Industrie et des mines, Djamila Tamazirt, a mis fin aux fonctions du secrétaire général de son ministère, Aissaoui Mohamed Cherif, deux jours après sa nomination, suite à un désaccord sur la façon de procéder aux nominations et l’exercice des fonctions au sein du département de l’industrie. Il a été remplacé par Mohamed Bacha.