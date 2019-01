MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES : 2200 projets et 100.000 emplois en 2018

Le Ministre de l’Industrie et des Mines,Youcef Yousfi a exprimé, ce samedi 26 janvier sa satisfaction face aux investissements consentis pour le développement de l’industrie en Algérie. En 2018, ce sont plus de 2 200 projets qui ont été réalisés dans plusieurs domaines industriels pour un montant de 1000 milliards dinars, a t-il déclaré. Prenant la parole, lors d’une conférence, ce matin, M. Yousfi ajouta que les 2200 projets ont généré 100 000 emplois. Le secteur de l’Industrie est en train de se développer et occupe la troisième place après le secteur des hydrocarbures et le Tourisme qui génère des richesses estimées à 310 milliards de dinars, selon lui. En Effet, le ministre souligne la nécessité de développer davantage l’industrie pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, précisant sa volonté de booster la production d’alfa et certaines matières premières en Algérie pour assurer une certaine autonomie, à même de limiter les importations.