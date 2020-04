MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE : Ouadjaout annonce une mouture de plan de contingence

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a fait état, samedi, d’une mouture de plan de contingence en cas de prorogation ou de levée de confinement, s'engageant à impliquer les différents partenaires sociaux dans toute décision. Dans un message de solidarité adressé à la famille de l'Education et au peuple algérien à la lumière de la propagation du Coronavirus (covid-19), M. Ouadjaout a indiqué que le ministère de l'Education nationale "a élaboré une mouture de plan de contingence aussi bien pour le cas de prorogation que de levée du confinement". Précisant que l’objectif étant "de trouver les solutions adéquates notamment en ce qui concerne les examens scolaires et l'organisation des travaux de fin d'études", le ministre a ajouté que son département "ne prendra aucune décision sans l'association des différents partenaires sociaux". "Quelle que soit la décision à prendre au sujet de cette question sensible, elle ne sera pas unilatérale mais consensuelle avec l'ensemble des partenaires institutionnels et sociaux", a insisté M. Ouadjaout, affirmant que "l'avenir de nos élèves, notamment des classes d'examen fait l’objet d’une attention et d’un intérêt majeurs". Après avoir assuré que "toutes les mesures nécessaires seront prises pour ne pas laisser nos enfants sans scolarité quelles que soient les circonstances et les difficultés", il a fait savoir que le ministère "rendra public le calendrier des séances et cours qui seront, bientôt, diffusés sur les chaines de la Télévision publique et à travers Youtube sur son site officiel".