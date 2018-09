MINISTERE DE L’AGRICULTURE : COMMUNIQUE DE PRESSE

Monsieur Abdelkader Bouazghi, Ministre de l’Agriculture, du développement Rural et de la pêche, a présidé ce dimanche, 2 septembre 2018, une réunion de travail portant sur le renforcement du dispositif de suivi et d’observation des filières agricoles et agro-alimentaires au siège du ministère en présence de cadres du département.

Au cours de cette réunion, Mr le Ministre a rappelé les résultats probants enregistrés au cours de ces dernières années dans le développement des filières agricoles et agro-alimentaires.

Monsieur le Ministre a mis l’accent sur l’importance de l’organisation des filières afin que ces dernières jouent pleinement leur rôle dans le développement socio-économique de notre pays et c’est dans cette optique rappelle-il, que l’ensemble des conseils interprofessionnels des filières stratégiques, dont le nombre s’élève à 15, ont été installés au cours du 2ème trimestre de l’année en cours.

Par ailleurs, Monsieur le Ministre a indiqué que les efforts en matière de développement des filières devraient se poursuivre, voir se renforcer par l’accompagnement de tous les acteurs agissant tout au long des différents maillons de la filière depuis la fourniture des intrants jusqu’au produit final de la production, la commercialisation et la transformation.

A cet effet, il annonce la mise en place d’un dispositif qui permettra de déceler à temps les contraintes auxquelles peuvent être confrontés les différents acteurs afin de pouvoir les prendre en charge dans les meilleurs délais avant même que ces dernières n’aient eu un impact sur le fonctionnement de la filière.

Un chef de file a été désigné pour chaque filière qui veillera à collecter les informations, les traiter et les transmettre aussitôt pour que les mesures nécessaires soient prises, a-t-il souligné. Ce dispositif facilitera la remontée de l’information depuis la base directement au chef de file ce qui lui permettra d’agir en temps opportun.

Monsieur Bouazghi, a par ailleurs, donné les grandes orientations quant à la mise en place de ce dispositif en précisant les tâches confiées aux chefs de file et dont la principale sera de fournir une situation précise et actualisée des différentes filières à travers ses différents segments.

Monsieur le Ministre a exhorté les cadres du département à adhérer pleinement à ces dispositifs qui ne peut qu’être bénéfique au développement des filières agricoles afin de consolider la sécurité alimentaire de notre pays.