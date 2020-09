MINISTERE DE L’AGRICULTURE : 11 directeurs de wilaya des services agricoles limogés

Le ministre de l’agriculture et de développement rural Abdelhamid Hamdani a effectué un mouvement partiel au niveau des directeurs des services agricoles de plusieurs wilayas. Onze directeurs des services agricoles de wilayas on été limogés, tandis que cinq autres on été transférés vers d’autres wilayas, selon des informations rapportées par Ennahar. En effet, selon la même source, il s’agit des directeurs des wilayas d’Oran, Guelma, Ain Defla, Saida, Leghouat, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Tlemcen, Mascara et Tamanrasset. Pour ce qui est des responsables de wilayas transférés, il s’agit des directeurs des services agricoles de Boumerdès, El Bayadh, Tissemssilt, Skikda et Ouargle. Ce mouvement a également touché plusieurs cadres de la direction centrale du ministère, avec la nomination de plusieurs directeurs centraux.