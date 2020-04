MINES ANTIPERSONNEL : L’Algérie marque la journée internationale de sensibilisation au problème

La Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines antipersonnel et à la sensibilisation à la lutte anti-mines sera célébrée aujourd’hui, samedi 04 avril en Algérie où quelque 7300 victimes des mines datant de la guerre de libération nationale ont été recensées, plus de 8,8 millions de ces mines détruites et plus de 62 420 ha nettoyés. A cet effet, le rapport algérien annuel de 2019 remis à l'ONU, sur le sujet, a mis en exergue "les efforts inlassables" consentis depuis des dizaines d’années tant en nettoyage qu’en sensibilisation aux dangers de ces mines, "ayant fait 4830 victimes civiles algériennes durant la glorieuse révolution et 2.470 victimes après l'indépendance causant un taux d’invalidité à 20 % au minimum". Le document fait une rétrospective de la question de la présence des mines antipersonnel en Algérie notamment celles datant de la guerre de libération nationale (1954-1962), tend à restituer, dans le détail, les éléments de la pratique algérienne de lutte contre ces mines, et rend, "fidèlement", le développement du potentiel algérien, civil et militaire, mobilisé pour la cause du déminage humanitaire. Il note que les ministères des Moudjahidine, de la Santé et de la Solidarité nationale, chacun en ce qui le concerne, "continuent à assurer la pérennité des services de l’Etat envers les victimes de mines antipersonnel pour une gestion durable de la lutte contre les effets des mines".