MILITAIRE TUES DANS LE CRASH DE L'HELICOPTERE : Chengriha préside une cérémonie d'hommage

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’Armée Saïd Chanegriha a rendu, samedi, un dernier hommage aux trois pilotes décédés dans le crash d’un hélicoptère relevant des forces navales à Tipaza. « La cérémonie de levée des corps des défunts chouhada du devoir national le lieutenant-colonel Kharoussa Nouredine, le lieutenant-colonel El Ouafi Mohamed Lamine et le lieutenant Bouzayda Nouredine, s’est tenue ce samedi 19 décembre 2020, au niveau de l’hôpital central de l’Armée à Aïn Naadja, en présence du général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire accompagné par de hauts cadres de l’ANP », a indiqué le MDN dans un communiqué ce samedi, ajoutant que «des honneurs militaires leur ont été rendus ». Pour rappel, le corps du lieutenant Bouzayada Nourdine, qui s'est éjecté de l'appareil a été repêché dans les minutes qui ont suivi le crash, et les efforts des équipes de sauvetage se sont poursuivis avant d'être couronnés de succès par le repêchage , vendredi après-midi des corps des deux lieutenant-colonels El Ouafi Mohamed Amine et Khamoussa Nourdine.