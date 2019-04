MILIEU SCOLAIRE A CONSTANTINE : Plus de 16.000 cas de caries dentaires, dépistés

Plus de 16.000 cas de caries dentaires ont été détectés depuis le début de la saison scolaire parmi les élèves des trois paliers scolaires de la commune de Constantine, a révélé samedi, le directeur de l’établissement public de la santé de proximité (EPSP) Bachir Mentouri, Rabia Ouelbani. Ces cas ont été signalés parmi 22.408 élèves de 127 établissements scolaires, ayant fait l’objet durant la même période, de consultations médicales dans les 13 unités de dépistage et de suivi (UDS) dépendant de cet EPSP, a précisé le même responsable en marge de la cérémonie de clôture de la manifestation "portes ouvertes" sur le dépistage du diabète et du cancer du sein, du col de l’utérus et des maladies sexuellement transmissibles (MST) et la santé buccale lancée depuis le 14 avril à l’établissement polyvalent de la cité des mûriers de Constantine.