MILIEU PENITENCIER : Près de 4.820 détenus, candidats au Bac

Quelque 4.280 détenus dans les établissements pénitentiaires se présenteront aux épreuves du Baccalauréat session 2018, a annoncé lundi le ministère de la Justice dans un communiqué de l’APS. La même source précise que parmi 42.937 inscrits à l'enseignement général durant l'année scolaire en cours 2018-2019, au sein des établissements pénitentiaires, 4.280 détenus sont candidats pour passer les épreuves du Baccalauréat, alors que l'on dénombre 4.450 détenus qui se présenteront aux épreuves de fin de cycle moyen. Le nombre d'inscrits parmi les détenus dans les établissements pénitentiaires dans les filières de la formation professionnelle jusqu'au mois de février, a atteint 37.479 inscrits, selon le communiqué. Par ailleurs, il a été procédé au cours de célébration de la Journée du savoir , à travers l'organisation de concours dans tous les établissements pénitentiaires à travers tout le territoire national, et qui a vu la participation des détenus, catégories et âges confondus (hommes, femmes, adolescents), dans les domaines de l'enseignement général, de la formation professionnelle et de l'artisanat.