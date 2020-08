MILA : Une jeune femme assassine froidement son frère

Une jeune femme a froidement assassiné son frère aîné à coups de poignard, au niveau de la localité de Chelghoum El Aïd, dans la wilaya de Mila. Selon le quotidien arabophone Echorouk, la jeune fille de 22 ans a tué son frère aîné samedi 22 août 2020, en lui assénant 29 coups de poignard au niveau du thorax. Les éléments de la Protection Civile ont retrouvé le corps de la victime gisant dans une mare de sang en plein milieu de la cuisine du domicile familial situé dans la localité de Chelghoum El Aïd, dans la wilaya de Mila. Les motifs de ce fratricide restent jusqu’à présent inconnus, toutefois, la mise en cause a été interpellée par les éléments des services de la police de la wilaya, avant d’être traduite devant les autorités judiciaires compétentes. En outre, les services de la police ont ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances de ce meurtre, et de mettre en lumière les raisons qui ont motivé la mise en cause à commettre un tel acte.