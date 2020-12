MILA : Une commission parlementaire constate les séquelles du séisme

La Commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée populaire nationale (APN) est arrivée, à Mila, en vue de constater de visu les séquelles des deux secousses telluriques enregistrées, en juillet et août de l’année en cours et de s’enquérir des efforts fournies pour la prise en charge des sinistrés. Présidée par M. Lakhdar Brahimi, la Commission s’est rendue dans la localité d’El-Kherba, la plus touchée par le séisme d’une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter, ayant secoué, le 7 août passé, la wilaya, de Mila, occasionnant d’importants dégâts matériels à des bâtiments et équipements publics. Selon M. Brahimi, les efforts de l’Etat consentis en vue de prendre en charge les sinistrés sont "grands" et portent sur différents aspects, logement, santé, enseignement et autres. Cependant, a-t-il ajouté, il est indispensable de consentir davantage d’efforts, particulièrement en ce qui a trait à la nécessité de trouver une solution urgente pour les citoyens qui sont revenus dans leurs maisons touchées dans la localité d’El-Kherba et qui vivent dans des conditions difficiles, sans eau ni gaz naturel, en cette saison hivernale.