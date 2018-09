MILA : Un jeune homme tué par son père après une dispute

La wilaya de Mila a été ce dimanche le théâtre d’un crime odieux qui a couté la vie à un jeune d’une vingtaine d’années, assassiné par son propre père. Le présumé meurtrier, le père, âgé de 56 ans a tué son fils dans son domicile à la commune de Ferdjioua, à coups de couteau, avant de le laisser croupir dans son propre sang. La cause qui a amené cet incident était ni plus ni moins qu’une dispute verbale. Cette dernière, qui a monté d’un cran, aurait énervé le père, le poussant à prendre le couteau le plus proche de lui, avant de le planter dans le ventre de son fils.