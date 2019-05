MILA : Le maire de Ferdjioua relevé de ses fonctions

Le secrétaire général de la commune de Ferdjioua (à l’ouest de Mila) a été chargé de la gestion des affaires de cette collectivité locale en remplacement du désormais ancien président de l’Assemblée populaire communale (APC), Hocine Bousefsaf, qui a été démis de ses fonctions, a-t-on appris samedi dernier auprès de la wilaya. Cette décision a été prise suite à la situation de blocage vécue par cette APC entravant la validation de plusieurs délibérations relatives au développement et aux droits des employés, ce qui s’est traduit négativement sur la prise en charge des préoccupations des citoyens et la bonne gestion de cette collectivité locale, a-t-on indiqué dans un communiqué émanant de la wilaya.Les membres de Ferdjioua ont adressé plusieurs correspondances au wali l’appelant à intervenir et trouver une solution à cette problématique, a-t-on rappelé, précisant que plusieurs tentatives pour trouver une solution aux problèmes soulevés, entreprises par le wali, M. Mohamed Amieur, qui a réuni les membres de l’assemblée autour de la table du dialogue au service de l’intérêt général, ont été vaines, a précisé la même source.