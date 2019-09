MILA ET BECHAR : Saisie de 112 kilogrammes de kif traité

Une quantité de 112 kilogrammes de kif traité a été saisie à Mila et Béchar par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a annoncé ce samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Des " détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Mila/5ème RM et Béchar/3ème RM quatre (04) narcotrafiquants et saisi (112) kilogrammes de kif traité, un (01) véhicule, deux (02) motocycles et un (01) téléphone portable", a précisé le MDN. Selon la même source, un autre individu a été arrêté vendredi à Tindouf (3eRM) par un détachement de l’ANP, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Un (01) groupe électrogène, un (01) marteau piqueur, deux (02) sacs de mélange de pierres et d'or brut et deux (02) téléphones portables ont été également saisis, a-t-on ajouté.