MILA : Découverte d’un atelier de fabrication de munitions

Les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mila ont découvert un atelier clandestin de fabrication de munitions de catégorie 5 dans la commune de Oued Seguen, a indiqué le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale, le capitaine Mohamed Lamine Fersadou. La même source a affirmé que l'opération a été effectuée suite à l'exploitation d'informations reçues par les services de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Oued Seguen, faisant état d’une personne du village de Benboulaid, relevant de la même collectivité, s’adonnant à la fabrication de munitions sans autorisation dans un atelier clandestin créé au sein de son domicile. Après avoir achevé les procédures juridiques nécessaires, le domicile du mis en cause qui était recherché pour son implication dans une affaire de trafic d’armes et de munitions, a été perquisitionné vendredi. Selon le commandant de la brigade de gendarmerie nationale de Teleghema, la fouille du domicile a permis de découvrir et saisir deux (2) appareils de rechargement des capsules, trois (3) machines de poudrage et 790 cartouches (calibre 12 et 16 mm), dont 12 cartouches pleines. Les éléments de la gendarmerie nationale ont aussi saisi 29 balles de calibre 12 et 16 mm et 15 projectiles (calibre 16 mm), a-t-on ajouté. Parmi les objets saisis dans ce même atelier clandestin, il y avait en outre 415 grammes de chevrotine, 588 grammes de poudre noire, 8 kg de sel, 48 morceaux de liège utilisés pour tasser la poudre à canon dans les cartouches, 722 étuis en papier pour cartouches, en plus d’une paire de jumelles, a indiqué la source. A l'issue de l'enquête, le prévenu sera traduit devant les autorités judiciaires compétentes pour "création d’un atelier de fabrication de munitions de catégorie 5 sans autorisation des autorités qualifiées".