MIHOUBI : Plus d’argent pour les chanteurs étrangers en Algérie !

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé à Ennahar TV, que l’Algérie n’accueillera plus les chanteurs étrangers. Les établissements culturels et artistiques affiliés au ministère de la Culture ne pourront plus inviter des artistes arabes ou d’autres d’ailleurs à venir participer à des festivals. Mihoubi a justifié cette décision par le coût exorbitant de ce type d’activités. Même, celles financées par des privés ne seront plus autorisées. La raison ? Il y a la question du transfert des devises à l’étranger. Mihoubi a ajouté que des fonds «seront alloués pour aider les artistes locaux », critiquant les cachets des étrangers dans certaines manifestations. La décision du ministre vient après de nombreuses broncas soulevées par les cachets payés à certains chanteurs arabes qui ont défrayé la chronique. La chanteuse libanaise Elissa invitée en Algérie pour le 2 juillet à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance, a exigé 100 000 dollars. . Malheureusement.