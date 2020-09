MICRO-ENTREPRISES : L’ANSEJ se dirige prochainement vers l’entrepreneuriat

Le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait savoir que l’Agence nationale de soutien à l’emploi jeune (ANSEJ) sera prochainement rebaptisée afin d’être réorientée vers l’entrepreneuriat. « Nous nous sommes éloignés de l’approche sociale de l’ANSEJ. Aujourd’hui, nous avons une approche économique nouvelle qui nous a poussés à changer le nom de cet organisme en Agence nationale d’appui et de promotion de l’entreprenariat », a-t-il annoncé, lors de l’inauguration par le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, d’un FabLab de la société « ALRIM, filiale du groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques « Imetal », Le ministre délégué, dont les propos ont été rapportés par l’agence officielle APS, a précisé dans ce cadre que cette agence sera tournée à 70 % vers la formation et à 30 % vers le financement et le suivi. Pour rappel, l’ANSEJ est officiellement mise sous tutelle du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, en vertu d’un décret exécutif paru au dernier journal officiel (N 41) publié fin juillet dernier. Le décret a conféré au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.