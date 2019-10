MEZAOUROU (SIDI BEL ABBES) : 4000 unités de boissons alcoolisées saisies par la gendarmerie

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Mezaourou, Daïra de Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbes, sont parvenus, cette fin de semaine dernière, à saisir pas moins de 4000 unités de boissons alcoolisées, toutes marques confondues, et arrêter le conducteur du véhicule de transport dont l'identité n'a pas été dévoilée, apprend-on de source fiable. Ce coup de filet, selon notre source, a été réussi ,après l'exploitation judicieuse de renseignements probants, parvenus auprès des services de la gendarmerie dont les éléments ont tendu une souricière dès le crépuscule, à la sortie nord de la ville, laquelle leur a permis d'intercepter le véhicule transportant les 4000 bouteilles de boissons alcoolisées et d'arrêter son conducteur pour défaut de registre de commerce et de factures.