MEURTRE PRES DE SOUK ELLIL (MOSTAGANEM) : Un jeune de 21 ans tué à coups de couteau à Sayada

Au cours de la soirée de ce mardi un meurtre a été commis sur la personne d’un jeune et ce, au niveau la route de "Souk Ellil", dans la zone appelée « Torch », relevant de la commune de Sayada, là où le drame s’était donné rendez-vous, a-t-on appris de source digne de foi. Selon toute vraisemblance, qui reste à vérifier toutefois, la victime aurait reçu un premier coup de couteau au niveau du cœur et un deuxième coup de couteau, au niveau du dos. La même source, a indiqué que la victime est un jeune homme, âgé de 21 ans, dénommé « Nadjib » , originaire du Douar « Ayacha », dans la commune de Kheireddine. Il semblerait que ce dernier ait été contacté préalablement puis attiré par son assassin via un appel téléphonique sur les lieux en question. Pour l’instant, les circonstances exactes qui sont à l’origine de cet horrible meurtre restent entourées de mystères, en attendant qu’ils soient élucidés par enquêtes des services compétents.