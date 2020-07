MESURES PREVENTIVES CONTRE LE COVID19 : Les walis impliqués dans les mécanismes d’application

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a exhorté samedi les walis à trouver les mécanismes pratiques pour la mise en œuvre des mesures issues de la séance de travail présidée jeudi dernier par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour le contrôle de la situation sanitaire dans le pays suite à la propagation Covid-19. Lors d’une réunion de coordination en visioconférence avec les walis de la République, le ministre a salué les décisions issues de la séance de travail, exhortant les walis à "trouver les mécanismes pratiques à mettre en place avec le suivi, en temps réel, de la situation épidémiologique dans leurs territoires de compétence". Après avoir mis en avant l’impératif du suivi de la situation au niveau des hôpitaux et de l’accompagnement de ces établissements, le ministre a rappelé les prérogatives qui leurs sont attribuées. De même qu’il les a exhortés à l’impératif de garantir aux citoyens l’accès à tous les moyens de prévention. Le ministre a appelé, par ailleurs, les walis à prendre "toutes les décisions qui s’imposent en fonction de la situation de chaque commune, quartier ou foyer d’épidémie" insistant sur "l’impératif de la rigueur face aux contrevenants à travers l’application des procédures prévues par la réglementation et la législation en vigueur" Lors de cette réunion, il a été question également des zones d’ombre et l’ensemble des projets lancés au niveau de ces régions, notamment celles enclavées.