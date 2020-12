MESURES PREVENTIVES ADOPTEES PAR LE GOUVERNEMENT : Le DGSN insiste sur la stricte application

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi a mis l’accent, sur le rôle efficace joué par la coordination entre les différents acteurs dans le domaine de la lutte contre la Covid-19. A l’occasion de la célébration officielle de la journée de la police arabe, Khelifa Ounissi, accompagné du ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud a souligné la maîtrise et le renouvellement de toutes les capacités humaines et matérielles, pour assurer la stricte application des mesures préventives adoptées par le gouvernement afin de lutter contre le Coronavirus. Le DG de la sécurité nationale a noté le rôle efficace joué par la coordination entre les différents acteurs dans ce domaine. Il a également salué tous les acteurs qui ont démontré leur dévouement, leur présence sur le terrain et le recrutement qui ont empêché le déclenchement de la pandémie. Khelifa Ounissi a rendu hommage aux martyrs, à l’instar de leurs collègues des services de sécurité et tous les citoyens décédés lors de la pandémie de la Covid-19.