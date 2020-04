MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Une allocation de 10 000 DA pour les familles nécessiteuses

Une allocation de solidarité d'un montant de dix mille (10.000) dinars par famille sera octroyée aux familles nécessiteuses et à celles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus, à l'occasion du mois de Ramadhan, ont annoncé lundi les services du Premier ministre dans un communiqué. "Dans le cadre des opérations de solidarité en direction des familles nécessiteuses pour le mois de Ramadhan et de soutien en direction des familles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus "Covid-19", le président de la République a décidé de l'octroi d'une allocation de solidarité d'un montant de dix mille (10.000) dinars par famille", a souligné la même source. Les services du Premier ministre ont précisé que "l'allocation de solidarité sera versée aux familles nécessiteuses impactées socialement et économiquement par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus +Covid-19+, ainsi que celles qui percevaient auparavant l'enveloppe des 6.000 DA, au titre des opérations de solidarité pour le mois de Ramadhan". "Le Président de la République a donné les instructions nécessaires pour un recensement rapide des bénéficiaires en vue du versement de cette allocation de solidarité avant le mois de Ramadhan", a-t-on ajouté.