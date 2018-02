MESURE DE L'ALCOOL ET LA DROGUE AU VOLANT : Deux nouveaux appareils pour les gendarmes

La Gendarmerie nationale vient de doter ses unités de la sécurité routière de deux nouveaux appareils, l'éthylomètre et le "drug test" pour dépister les automobilistes en état d'imprégnation alcoolique et de drogue, et ce dans le cadre de la modernisation des moyens de prévention des accidents de la route, a indiqué le chef de l'Escadron de sécurité routière (ESR) de Zéralda. Le Commandement de la Gendarmerie nationale a ordonné la mise en service de ces deux nouveaux appareils (de fabrication allemande) dans le but de lutter contre les dangers que constitue la conduite sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, et ce à travers un dépistage précoce des cas positifs, a indiqué le commandant Bendali Ibrahim en marge d'une tournée d'inspection à l'occasion de la mise en service de ces deux nouveaux appareils à travers plusieurs points de contrôle et barrages à Alger Ouest dans la nuit de mardi à mercredi.