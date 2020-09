MESSERGHINE (ORAN) : Deux enfants tués dans un accident de la route

Deux enfants ont trouvé la mort et quatre autres personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu, avant-hier en fin d’après-midi, à Messerghine dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris d’une source bien informée au niveau de la protection civile. Un conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, une ‘’Dacia Stepway’’ qui a dérapé à l’entrée de la commune de Messerghine, et ce, sur la route nationale n°2, reliant la wilaya d’Oran à Ain Témouchent. Les victimes, un adolescent de 14 et une fillette de dix ans, ont succombé à leurs blessures graves sur le lieu du drame, selon les précisions de la même source. Leurs dépouilles ont été transférées vers le service médico-légal de l’hôpital d’Oran. S’agissant des blessés qui sont âgés entre 22 et 26 ans, ils ont été transportés aux urgences médicales d’Oran pour recevoir les soins appropriés. Une enquête a été enclenchée par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.