MESSAGE DE FELICITATIONS : Son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune

Monsieur le Président de la République,

Nous vous adressons, en notre nom et celui de notre équipe du quotidien « Réflexion », nos plus chaleureuses félicitations, pour votre élection à la Présidence de la République Algérienne. Votre brillante victoire récompense non seulement vos engagements mais couronne également la volonté́ du Peuple Algérien d’aller vers un meilleur avenir. Nous vous assurons de notre sincère soutien dans vos démarches à œuvrer dans l’intérêt national et vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de notre très haute considération.

Le Directeur Général du Quotidien Réflexion

M. Belhamidèche Belkacem