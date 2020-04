MESRA : Un véhicule percute un arbre à Douar ‘’Menanda’’

Samedi,11 avril 2020,vers les coups de 16 heures ,les agents de la protection civile de la Daïra de Bouguirat sont intervenus afin de fournir premiers secours a des blessés qui ont été victimes d’ un accident de la circulation , sur la route nationale n ° 23 reliant les Communes de Mesra et Sirat, où une voiture de tourisme est entrée en collision avec un arbre au lieudit « Douar Menanda »,a-t-on appris. Le conducteur, un homme âgé de 52 ans a été blessé dans cet accident au niveau de la tête avec des douleurs thoraciques tandis que la passagère, une jeune femme de 23 ans, qui l’accompagnait a perdu conscience mais respirait toujours .Tous deux ont été pris en charge et évacués rapidement vers le service des urgences de l’établissement sanitaire de Mesra pour recevoir les soins appropriés.. Dans le même moment, les membres de l’équipe d’intervention de la protection civile, ont du intervenir également en éteignant un feu qui s’est déclaré à la suite de l’accident en question, au niveau de l’avant dudit véhicule. Selon toute vraisemblance, il est fort probable que la cause de l'accident soit dû à la vitesse excessive, toujours est-il que les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet l'accident. La protection civile souhaite un prompt rétablissement aux blessés ; par ailleurs, elle invite les conducteurs usagers de route, à faire preuve de prudence et à respecter les règles de la circulation.