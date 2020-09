MESRA (MOSTAGANEM) : Réalisation de 13 projets de développement

Le chef de la Daïra de Mesra, M. Noureddine Drid , a révélé récemment que pas moins de 13 projets de développements ont été réalisés dans les délais impartis au profit des communes relevant de son territoire de compétence et que lesdits projets constituent un effort visant à leur désenclavement ainsi qu’a leur pourvoi en alimentation en eau potable. Ce responsable a indiqué que d’autres projets de développement communal, financés sur le Fond communal de solidarité intercommunale (FCSL) sont en phase de consultations en vue de leur réalisation et, pour ce qui est des projets inscrits au titre du plan sectoriel de développement (PSD), ces derniers sont en cours en faisant l’objet d’un suivi quotidien, régulièrement notamment ceux des travaux publics. Dans ce volet, il a cité l’exemple de la commune de Ain Sidi Cherif où des chemins communaux des agglomérations rurales ont été achevés à l’instar de « Selamnia » , »Talia » et « Menanda » pour deux chemins ; comme par exemple aussi, le chemin de wilaya numéro 4 de Mansoura qui a été achevé lui aussi à indiqué M. Noureddine Dridi. Dans le même contexte, il a ajouté que le chemin de wilaya numéro 49 est quant à lui en cours de réalisation où 4 kilomètres on été enrobés de bitume sur une longueur prévue de 10 kilomètres.