MESRA : Les habitants du douar ‘’Bekairia’’ réclament la réhabilitation de la route

Les habitants du douar « Bekairia », situé dans la commune de Mesra ont soulevé le probléme de l’aménagement de la route desservant leur douar. Leur satisfaction n’a pas duré longtemps suite au lancement de l’opération de bitumage de la route dont la plus grande tranche n’est pas achevée et son sort reste inconnu, et ce malgré les directives du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune pour prendre en charge les besoins des habitants des « zones d'ombre ». Ce problème a fini par exacerber leur colère, indiquant que 20 familles dépendant de cette route, vivent toujours l’isolement. « On réclame l’aménagement de la route, on a reçu le projet, une semaine avant le mois de Ramadan et l’entrepreneur a lancé les travaux qui ont duré une semaine et se sont arrêtés par la suite ». Livrés à eux mêmes et ne trouvant pas d'oreille attentive à leurs doléances auprès des responsables locaux, les habitants indiquent qu’ils ont adressé plusieurs plaintes aux autorités locales dont deux lettres au wali, mais en vain. D’autres ont indiqué que la situation s’empire pour les écoliers durant la saison d’hiver car ces derniers ne peuvent pas rejoindre leurs écoles puisque l’intégralité de cette route se retrouve à chaque fois submergée par les eaux de pluies. En réponse à leurs doléances, le P/APC de Mesra, M. Mohamed Ben Kaibiche, a indiqué que le projet de ladite route a été enregistré au niveau du douar « Bekaria », malheureusement les travaux se sont aussitôt arrêtés avec un taux de 5% en raison de l’intervention de certains citoyens qui ont empêché la poursuite du projet, pour cause la route traverse leurs terres et leur région. Une situation qui laisse le désappointement chez la population locale, laquelle interpelle en ce sens, les hauts responsables de la wilaya à leur tête monsieur le wali de Mostaganem pour leur venir en aide et remédier à cette situation.