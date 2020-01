MERS EL-KEBIR : Sit-in de protestation des résidents du village Dadayoum

Les enfants sont scolarisés au niveau d’un CEM, d'un lycée et 07 établissements relevant du primaire. «Notre action de protestation se poursuivra tant que l’APC n’a pas réglé ce problème du manque de transport scolaire. Nos enfants souffrent cruellement pour se rendre à l’école. Certains d’entre eux sont transportés par des tracteurs ou camions, alors que d’autres recourent à l’auto-stop ! D’ailleurs, ils arrivent souvent en retard à l’école, ce qui influe négativement sur leur scolarité. Bien que la wilaya d’Oran a octroyé dernièrement un bus scolaire de marque Mercedes ayant fait l'objet de détournement pour être transformé en bus de transport des usagers de la ligne Ain Turck via Bousfer et El-Ançor. Ce bus était destiné pour prendre en charge ce problème, le maire tarde à lancer des consultations pour engager des transporteurs privés», a déclaré un parent d’élève. À noter que le camion ‘’benne tasseuse’’ de la collecte des déchets ménagers est en panne depuis deux ou trois mois après un accident et le conducteur, un jeune du filet social, le conduit sans permis de conduire Catégorie Lourd. Actuellement la collecte des déchets ménagers se fait avec un seul camion tracteur. Des décharges sauvages Haddad sont entassées dans l'ensemble des quartiers et villages des bidonvilles pendant des semaines, sans compter l'absence des travaux d’assainissement du village Dadayoum, où les éclatements des égouts sont monnaie courante avec notamment l'absence de l'éclairage public et l'insécurité qui règne au niveau de cette importante municipalité côtière de la wilaya d'Oran. Pour sa part, le maire de Mers El-Kebir a affirmé que des fiches techniques du projet d'assainissement du village Dadayoum ont été élaborées et transmises à la tutelle de la wilaya d'Oran, d'un montant de 5,2 milliards de centimes. En attendant, ces centaines d'enfants en compagnie des résidents du village Dadayoum continuent à souffrir de l'absence de toutes les commodités nécessaires, ils sont confrontés avec leurs enfants à petits âges aux différentes maladies du MTH maladies à transmission hydrique que provoquent ces éclatements des égouts des eaux usées qui se déversent dans la nature, dégageant des odeurs nauséabondes pouvant provoquer à tout instant des maladies. Devant cet état de faits , de l'absence de commodités aux résidents du village Dadayoum, il est des plus urgents que les pouvoirs publics prennent des mesures qui s'imposent pour assainir la situation et dégager une enveloppe financière en conséquence pour lancer les travaux d'assainissement et de l'éclairage public, du transport et la cantine scolaire des 700 élèves qui n'ont pas encore goûter à un repas chaud.