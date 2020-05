MERS EL-KEBIR (ORAN) : Le secrétaire général de l'APC blâmé par le wali

De source proche des services de la wilaya d'Oran l'on nous informe que le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, vient de blâmer l'actuel secrétaire général de la commune de Mers El- Kebir pour les motifs de délivrance d'une autorisation de voirie à une collègue qui occupait le poste d'ingénieur, résidente dans une habitation au milieu de constructions illicites qui a fait l'objet d'une enquête par les services d'inspection de la wilaya d'Oran qui ont ouvert aussitôt une enquête sur cette affaire de délivrance d'une autorisation de voirie non conforme à la réglementation en vigueur. Selon les informations recueillies auprès de quelques membres de la société civile, ces derniers nous ont indiqué que suite à des plaintes émanant du voisinage de la bénéficiaire de la dite autorisation que les autorités de la tutelle de la wilaya d'Oran ,une fois saisie, ont aussitôt ouvert une enquête sur cette affaire. Le secrétaire général, quant à lui, il a décliné toute sa responsabilité pour accuser l'ex-P/APC, R.S, suspendu par le wali Djellaoui Abdelkader pour différents dépassements, d’avoir signé et délivré ledit document d'autorisation de voirie à une tierce personne, non conforme aux règles qui régissent ces projets, sachant bien que le SG en qualité d'administrateur a tous les pouvoirs pour refuser tout document non conforme aux normes requises en matière de réglementation générale.