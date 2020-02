MERS EL-KEBIR (ORAN) : Le maire condamné à 3 ans de prison

Le tribunal de la cité Djamel d’Oran a statué mardi dernier sur l’affaire de falsification et de faux et usage de faux de documents administratifs et de la fausse carte grise d’un véhicule de type touristique de l’actuel P/APC dénommé R.S. Ce dernier poursuivi pour cette affaire de falsification de documents administratifs de trafic de carte grise, a été condamné par le tribunal de la Cité Djamel d’Oran à trois années de prison ferme assortis d’une amende de 50 millions de centimes. Par ailleurs, l’on nous informe de sources dignes de foi que l’intéressé est poursuivi pour une deuxième affaire de détournement d’un logement de fonction appartenant à la cour d’Oran qu’il aurait vendu à une tierce personne moyennant une forte somme d’argent.