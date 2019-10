MERS EL-KEBIR (ORAN) : Des écoles insalubres et les élèves privés de cantine

Cette insalubrité est responsable de nombreux cas d’infections urinaires chez les élèves, selon de nombreux parents d’élèves qui ont pris attache avec notre rédaction pour nous informer que leurs enfants sont privés de la cantine scolaire malgré nos différentes revendications. A cet effet, un ultimatum d'une semaine à été lancé par les parents d'élèves aux pouvoirs publics avant le déclenchement d'une grève générale. Odeurs d’urine, manque de savon ou encore saleté : l’insalubrité rencontrée dans les toilettes des établissements scolaires répugne la grande majorité des élèves. Certaines écoles ne disposent pas d’eau dans les toilettes. Que ce soit dans les écoles primaires, les collèges ou les CEM, beaucoup d’élèves préfèrent renoncer à les utiliser. Pourtant, s’abstenir d’aller aux toilettes n’est pas sans conséquences sur la santé de ces jeunes, principalement parmi la population féminine. Selon un médecin pédiatre, «ce sont les filles qui souffrent le plus des troubles recensés : incontinence urinaire, brûlures à la miction et constipation, douleurs abdominales…» Se retenir d’aller aux toilettes peut entraîner des troubles urinaires. En effet, «lorsque l’habitude perdure dans le temps, elle peut entraîner une infection urinaire», explique ce pédiatre. Devant cette situation alarmante les parents d'élèves ne savent plus à quel saint se vouer, ils attirent l'attention de l'association des parents d'élèves de la wilaya d’Oran pour leur venir en aide.