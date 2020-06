MERS EL-HADJADJ (ORAN) : Vers la réception d'une nouvelle station de transfert des déchets

De sources proches de la direction de l'environnement de la wilaya d'Oran, l'on nous informe de la réception dans les jours à venir d'une nouvelle station de transfert de déchets situé dans la commune de Mers El-Hadjadj. Cette station réalisée sur le budget de wilaya est destinée à accueillir les déchets des régions environnantes limitrophes et minimiser la quantité transférée au CET d'Arzew. Le rôle de cette station est de trier les déchets, comme elle dispose d’une station de tri et de recyclage des déchets équipée d’un compacteur. Ce qui permettra de récupérer et de valoriser les déchets. Le reste des déchets non valorisés est transféré vers le CET d’Arzew. Cette nouvelle station qui sera réceptionnée dans les jours à venir permettra d’alléger la pression sur les CET et minimiser les rotations faite quotidiennement par les bennes tasseuses entre Mers El Hadjaj et Arzew. Par ailleurs, et a l’occasion de la journée mondiale de l’environnement qui coïncide au 5 juin de chaque année, la direction de l’environnement va organiser une deuxième opération de pêche, au niveau de la zone humide "Oum Ghelaz", de la carpe utilisée dans la lutte contre le moustique. La pêche et le lâcher dans les étangs des jardins de ce genre de poisson dépollueur d’eau et prédateur de moustiques et de leurs larves, sont prévues samedi prochain au lac Oum Ghellaz à Oued Tlelat. Les poissons pêchés seront relâchés au niveau de plusieurs étangs qui se trouvent dans des jardins publics, en l'occurrence le jardin méditerranéen, le jardin du ravin blanc et le parc public de Medina Jdida. Notons que L'Organisation des Nations Unies, consciente que la protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde, a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l'environnement. Avec un appel à l’action pour lutter contre la perte accélérée d’espèces et la dégradation du monde naturel. Un million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction, en grande partie à cause des activités humaines. La Journée mondiale de l’environnement est une occasion pour repenser la manière dont les systèmes économiques ont évolué et l’impact qu’ils ont sur l’environnement.