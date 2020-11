MERINE (SIDI BEL-ABBES) : Un lycée sans directeur, ni surveillant général

Des parents d'élèves, professeurs, travailleurs, du lycée ‘’Mahmoudi Kaddour’’ de Mérine, 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, ont pris attache avec ‘’Réflexion’’, en vue de faire part de leur exaspération, face au déficit en matière d'encadrement qui s'y pose actuellement. "Notre seul et unique lycée de Mérine, diront des travailleurs, est en effet sans directeur ni surveillant général depuis la rentrée scolaire 2020/2021. Sa direction est donc assurée par l'actuelle censeure qui arrive tant bien que mal à assurer l'intérim ,en raison de la forte pression exercée au sein de l'établissement". D'autres intervenants ajoutent: "devant ce manque flagrant et préoccupant des premiers responsables du lycée, nous avons été contraints de lancer des appels au DEW, réclamant bien sûr, l'affectation d'un directeur et d'un surveillant général, du fait que le lycée serait déjà plongé dans une situation alarmante, voire anarchique. D’autant plus la femme chargée de la direction ne peut s'occuper que de certaines affaires courantes, comme stipulé dans la réglementation". Les parents d'élèves eux, se disent désorientés:" nous ne voulons pas qu'au baccalauréat session 2021, le lycée soit encore classé parmi les derniers de la wilaya, comme l'année dernière"!