MERINE (SIDI BEL ABBES) : La police ouvre une enquête sur l'allocation des 10.000,00 DA

Les éléments des services concernés de la Sûreté de la daïra de Merine, 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, auraient déclenché une enquête judiciaire sur la fameuse allocation pécuniaire de 10.000,00 da laquelle a fait des centaines de mécontents, apprend-t- on d'une source fiable., L'enquête, selon la même source , a été ouverte ,trois semaines après le versement, par voie postale des allocations de solidarité ,destinées aux personnes démunies et autres affectées par le confinement sanitaire, conformément à l'instruction du président de la président de la République. Parmi les 600 bénéficiaires de cette prime de solidarité, plus d'une centaines de chefs de familles, ne répondant pourtant point aux critères édictés ,en auraient bénéficié, alors que les plus nécessiteux, environ 400 ont été écartés.