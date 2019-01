MERINE (SIDI BEL ABBES) : La liste des 120 bénéficiaires de logements affichée

La liste des 120 bénéficiaires de logements sociaux, dont 10% attribués aux ex/gardes-communaux, a été affichée à la fin de la première semaine de janvier 2019, à Mérine, chef-lieu de Daïra, sans aucun débordement à signaler - et au grand bonheur des bénéficiaires et notamment les nécessiteux ayant vécu le calvaire en attendant la délivrance. L'opération de distribution de ces unités se fera après le délai imparti au recours. Les contestataires mécontents et moins nombreux, ont tout de même été reçus en audience par le chef de la Daïra qui a pu apaiser les esprits échaudés en soulignant que cette opération a eu lieu après sa sortie personnelle sur le terrain et celle des membres de la brigade d'enquête pour ''le porte-à -porte. ''Suite à quoi, lança t-il, pas moins de 894 dossiers ont été passés au peigne fin, c’est à dire étudiés minutieusement au cas par cas par une commission mixte de Daïra. Il est question de patienter et de faire preuve davantage de rigueur, a-t-il rassuré, car nous allons commencer à ''éplucher '' des dossiers inhérents aux 40 puis aux 70 logements dans les tous prochains jours".